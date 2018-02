Aldi-kwestie in Mierlo trekt gevoelig spoor

GELDROP-MIERLO - Zoals verwacht staakte de gemeenteraad maandagavond de strijd tegen de Aldi in Mierlo . Maar de pijn was hier en daar voelbaar.

Teleurstelling, frustratie en irritatie, maar ook berusting en politiek opportunisme. Tijdens het naar alle waarschijnlijkheid laatste debat over de Mierlose Aldi-kwestie passeerde een scala aan gevoelens de revue. Maar de slotsom was helder: de gemeente trekt zich terug uit de juridische procedure tegen de vestiging van een Aldi supermarkt aan de Geldropseweg in Mierlo. Ook al vindt de hele raad (met uitzondering van de VVD) dat die super er nooit had mogen komen. Alleen de Dorpspartij Mierlo stemde tegen een voorstel hierover van VVD en D66.

De teleurstelling was vooral voelbaar bij wethouder Renée Hoekman. Natuurlijk, dat een ruime raadsmeerderheid de handdoek in de ring ging gooien was voor de vergadering al bekend. Maar Hoekman benadrukte nogmaals hoe hoog de kwestie haar zit: Omdat een onderhandelingspartner, (een beheersmaatschappij die de Boerenbond vertegenwoordigt, die al 130 jaar zaken doet met de gemeente) de gemeente zo belazerde; omdat die met opzet de gemeente in de veronderstelling liet dat er een vergunning gevraagd werd voor nieuwbouw van de Boerenbond; en omdat het nu niet komt tot een oordeel van de rechter en de beheersmaatschappij dus wegkomt met misleiding.

Hoekmans conclusie was dat de gemeente nu altijd als argwanende partij aan tafel zal moeten zitten bij dit soort gesprekken. "En een samenleving die gebaseerd is op wantrouwen zal altijd falen", zei ze.

'Nuenens'

Frustratie was er bij Hoekmans partij DPM (Dorpspartij Mierlo). Die fractie had vorige week nog een motie rondgestuurd waarin de wethouder gesteund werd in haar strijd tot het bittere einde. Fractievoorzitter Hans van de Laar rekende toen nog op een raadsmeerderheid. Dit naar aanleiding van een eerder overleg achter de schermen. Maar kennelijk kozen alle partijen kort daarna toch voor een andere koers. Bezweken voor de publieke opinie, aldus Van de Laar. Die dat gedraai nogal 'Nuenens' vond. Alleen de VVD was er van meet af aan tegen dat de gemeente procedeerde tegen de Aldi.