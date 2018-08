Alle betrokkenen van drugsgerelateerde woningoverval in Geldrop blijven achter slot en grendel

Update + Video Man overvallen door tweetal met vuurwapen in woning Geldrop: daders en slachtof­fers opgepakt

16:55 GELDROP - Een man is dinsdagmiddag rond 14.00 uur overvallen in zijn woning aan de Jan Evertsenstraat in Geldrop. Het slachtoffer en zijn vrouw zijn daarna zelf aangehouden. Er lagen drugs in zijn woning.