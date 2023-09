‘Als je uit de kast komt, verdien je warmte’, al hadden de dragqueens het op de Geldropse Pride soms wel erg heet

INTERVIEW Adil Ramzi is nu coach bij een topclub in Marokko en vertelt over zijn huidige job, de druk, de PS­V-opleiding, Van Nistel­rooij en Ihattaren

Hij liep voor de uitdaging niet weg toen Ruud van Nistelrooij opstapte, maar PSV constateerde in juni dat het voor Adil Ramzi (46) te vroeg was om hoofdtrainer van het eerste team te worden en haalde Peter Bosz. Geen probleem voor Ramzi, die naar een Marokkaanse topclub vertrok en blij is dat de Eindhovenaren goed aan het nieuwe seizoen zijn begonnen.