Asociale Geldropse trucker die viral ging meldt zich bij politie: 'Benieuwd wat hij te zeggen heeft'

Verkeersbord genegeerd

De trucker plaatste eerder deze maand trots het filmpje op Facebook, waarin te zien is hoe hij een auto bijna van de weg drukt. Daarin zegt hij: 'Ik heb schijt aan jou, dan maar de sloot in.' Ook fietsers moeten het bij de man ontgelden. ,,Wat een domme kut was dat.” En ook: ,,Aan de kant joh, pannenkoek. Hopsakee!”

Volgens de politie is het lastig te zeggen of de trucker te hard heeft gereden. ,,We zien op een gegeven moment wel dat hij een verkeersbord negeert en in een zone terechtkomt waar vrachtwagens niet zijn toegestaan. We gaan kijken of we daar iets mee kunnen doen.”