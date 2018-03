Autishow van Jeroen Spapens uit Geldrop: Weg met vooroordelen over autisme

Man uit Geldrop aangehouden met negenmaal de toegestane hoeveelheid hasj op zak

7:30 GELDROP - Een inwoner van Geldrop is maandagmiddag aangehouden omdat hij een brok van ruim 45 gram hasj op zak had. Flink meer dan toegestaan. De gebruikershoeveelheid van 5 gram wordt nog gedoogd. Volgens de man zelf had hij zich alleen maar vergist.