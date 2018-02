Bavaria-topman Jan-Renier Swinkels in toezicht Coram International uit Geldrop

De Sta­tie­geld­al­li­an­tie rukt op in Zuid­oost-Bra­bant

8 februari Als een lopend vuurtje verspreidt de Statiegeldalliantie zich over Nederland en België. In korte tijd sloten ook Best, Geldrop, Gemert-Bakel en Helmond zich aan. De lobbyorganisatie wil de Tweede Kamer in maart over de streep trekken om statiegeld te heffen op blikjes en kleine petflessen. Maar wat willen ze daarmee bereiken? En hoe? Vijf vragen over de Statiegeldalliantie.