Belangenvereniging Zesgehuchten Geldrop: andere visie op Gemeenschapshuis

Belangenvereniging Zesgehuchten was samen met mensen van wijkvereniging Plein6G bijna een jaar met de gemeente in gesprek over beheer van het gemeenschapshuis. Het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Zesgehuchten heeft in januari 2017 aangegeven per 31 december 2017 te stoppen. De gemeente heeft naar opvolging gezocht.

Aan belanghebbenden in de wijk is gevraagd of ze interesse hadden het bestuur over te nemen. Daar is een initiatiefgroep uit naar voren gekomen, met onder meer mensen van Belangenvereniging Zesgehuchten. "De gemeente is inderdaad met ons in gesprek geweest", zegt voorzitter Bos. "Onze insteek is dat het gemeenschapshuis voor de gemeenschap is. Voor verengingen en organisaties zonder winstoogmerk, in de eerste plaats uit Zesgehuchten."