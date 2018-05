Bende uit Geldrop kocht drugs bij politie

Het was net na een eerdere actie eind januari opnieuw raak in de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid. Het arrestatieteam van de politie pakte in de Fleskensstraat Sjef S. (52) op en diens naast hem wonende broer John (42). Ook zoon Sjef (28) werd uit zijn woning aan de Ter Borghstraat gehaald, met verder Johan van B. (57) en een inwoner (27) van Venlo. Op vijftien plaatsen werden huizen en loodsen doorzocht, onder andere in Helmond, Someren, Venray en Velddriel. Her en der werden chemicaliën gevonden, de grootste partij stond in Nieuw-Bergen: 360 vaten van twintig liter.