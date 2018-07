Beroemdste auto van Geldrop is beland op de gemeentewerf

Hij stond er al jaren: de in brons gegoten Fiat 500 met vrouw erop. Een kunstwerk gemaakt door beeldhouwer Carla Rump met als titel 'Grenzeloos'. Het beeld is nu weggehaald door de gemeente en tijdelijk verhuisd naar de gemeentewerf. Dat is gedaan om plaats te maken voor een zuil van de textielroute.

Niet netjes

Cultuurwethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) zit duidelijk met de kwestie in de maag. Hij is er zelf ook door overvallen omdat de verplaatsing vanuit een andere gemeentelijke afdeling is geregeld. ,,Maar het gaat wel om een kunstwerk en met kunst moet je respectvol omgaan. Dat is hier niet gebeurd. Dit was niet netjes en ook niet handig. Niet intern bij de gemeente en ook niet naar de bevolking". De gemeentewoordvoerster zegt dat de inwoners niet geïnformeerd zijn omdat het beeld slechts tijdelijk naar de gemeentewerf gaat en ze biedt namens de gemeente excuses aan.

Coalitiepartij DGG stelde deze week vragen aan het college over de kwestie. De partij is verontwaardigd. ,,Het beeld heeft een historie en is door de bevolking uitgekozen om op die plaats te staan", schrijf DGG-fractievoorzitter Frans Stravers aan het college . Om het nu zonder overleg te verwijderen vindt de partij ongepast.

DGG snapt ook niet dat de textielzuil exact op de plaats van het beeld moest staan. Volgens de partij was dat helemaal niet nodig. In de omgeving is voldoende ruimte voor een andere oplossing. Dat erkent de gemeentewoordvoerster ook. ,,Op zich is dit een ideale plek, maar die zuil kan natuurlijk ook ergens anders staan."

DGG wil dat het kunstwerk van Carla Rump op precies dezelfde plek terugkomt. Of dat gaat gebeuren is nog de vraag. Maar cultuurwethouder Rob van Otterdijk belooft dat hij daar zo snel mogelijk na de zomervakantie met mensen uit de buurt over gaat praten.