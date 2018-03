Bert van Leijssen (78) komt terug in gemeenteraad Geldrop-Mierlo

Bert van Leijsen had eigenlijk allang afscheid genomen van de lokale politiek. Hij was daarin 18 jaar actief. Onder meer als wethouder de laatste twee jaar voordat Geldrop met Mierlo fuseerde. Van Leijsen vond toen al dat het vanwege zijn leeftijd beter was om een stapje terug te doen. Bovendien had bij nog andere bezigheden. Hij was (en is nog steeds) actief voor de Vincentiusvereniging en het project Budgetmaatje. Hij heeft nu eenmaal een groot hart voor mensen die het moeilijk hebben. "Jazeker, dat was ook al zo toen ik bankdirecteur was. Maar de Rabobank was dan ook een sociaal voelende bank", zegt Van Leijsen.