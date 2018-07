Blunder met kunstwerk in Geldrop wordt hersteld

Volledig scherm Hier staat Geldrops beroemdste autootje nog bij het Weverijmuseum. Nu is het geparkeerd op de gemeentewerf. © Carla Rump

Foutje, bedankt! In het gemeentehuis in Geldrop zullen binnenkort ongetwijfeld nog wat harde nootjes gekraakt worden. Vorige week werd dinsdags in alle vroegte in opdracht van de gemeente het kunstwerk Grenzeloos -tussen het Weverijmuseum en de Johan Peijnenburgweg- uit de grond getrokken en naar de gemeentewerf getakeld. Enkele duizenden kilo's brons (een Fiat 500 met daarop een vrouw op een stoel) en het ondergrondse betonblok. Daarna werd de grond beklinkerd en een informatiezuil geplaatst die hoort bij de Geldropse textiel wandelroute. Een grote fout, zo blijkt nu. Het beeld had absoluut niet weg gemoeten. Maar wie verantwoordelijk was, is wegens de vakantie niet te achterhalen.

Verrassing

Geen mens wist er van. Centrum Hofdael-directeur Harald van Haaren vertelt dat hij maandagavond nog naar huis fietste langs de vrouw op de Fiat, ,,en de volgende morgen was ze weg". Ook voor de Geldrop-Mierlose politiek kwam het verwijderen van het opmerkelijke en geliefde kunstwerk als een volslagen verrassing. Lokale partij DGG stelde er schriftelijke vragen over aan B en W en eiste terugplaatsing.

Maar ook de nieuwe cultuurwethouder Rob van Otterdijk bleek onwetend. En boos. Want wie aan gemeentelijke kunst komt, komt natuurlijk ook een beetje aan de cultuurwethouder. Van Otterdijk beloofde meteen om zo snel mogelijk met de buurt en de kunstenares te gaan overleggen over de situatie. En om uit te zoeken hoe dit kon gebeuren.

Bronsdieven

Maar dat was voordat duidelijk werd dat zelfs kunstenares Carla Rump niet geïnformeerd was over het verwijderen van het beeld. Dat hoorde ze van Van Haaren die ook een linkje met het ED-artikel doorstuurde. Als dat niet was gebeurd, had ze het misschien nog steeds niet geweten. De Bussumse verblijft momenteel in Frankrijk waar ze een cursus beeldhouwen geeft. Ze vertelt hoe erg ze schrok omdat ze in eerste instantie had gedacht dat het misschien door bronsdieven in stukken gezaagd was en gestolen.

Staartje

Dus toen ze hoorde dat het beeld veilig op de gemeentewerf stond, was ze eerst nog opgelucht geweest. Maar toen won de woede: ,,Dit is extreem onfatsoenlijk van de gemeente. Ik ga echt alles uit de kast halen om dit terug te draaien. Reken maar dat dit een staartje krijgt", zegt ze.

Ze vertelt dat ze het beeld speciaal voor die plek maakte. En dat ze sinds de plaatsing alleen maar positieve reacties kreeg van Geldroppenaren. Ze heeft ook al geprobeerd om verhaal te halen bij de gemeente, maar daar werd gezegd dat de verantwoordelijke met vakantie is tot 20 augustus. Dat frustreerde Rump nog meer: ,,Ik ben een professioneel kunstenaar. Ik neem mijn werk serieus. Het is mijn geestelijk bezit dat nu op de gemeentewerf ligt. Ik laat het er echt niet bij zitten".

