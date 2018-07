Camera's tegen auto's in centrum Geldrop

Het lukt de Geldropse BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) niet om het gedrag van de leveranciers in het voetgangersgebied te veranderen. B en W van Geldrop hopen dat dat met camera's wel lukt. Binnenkort komen ze met een voorstel hierover naar de gemeenteraad.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen die PvdA en CDA hebben gesteld. De partijen zijn bezorgd over de veiligheid van het winkelend publiek omdat de de auto's van leveranciers de hele dag door naar de winkels rijden.

Brommers

Dat komt trouwens niet alleen door de leveranciers. Ook mensen op brommers en snorfietsen maken het voor voetgangers onveilig. Volgens de PvdA rijdt er dagelijks zo'n 200 keer een brom- of snorfietser over de Heuvel. Het college van B en W houdt het op vier tot acht keer per uur als de winkels open zijn, maar erkent de overlast wel. Tegelijk erkent het dat er weinig tegen te doen is. Drempels en hekjes plaatsen kan niet, omdat het gebied dan ook voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator ontoegankelijk zou worden. En als de BOA al een brom- of snorfietser betrapt, rijdt die meestal hard weg.

Vier BOA's

Uit de antwoorden van B en W blijkt ook dat het succesvol handhaven van de laad en losregels door BOA's niet zo realistisch is. In de hele gemeente zijn vier BOA's actief. Mierlo heeft er één. Geldrop is over de andere drie verdeeld. De BOA die het Geldropse centrum onder zijn hoede heeft, is ook nog actief in de wijken Akert en Skandia. De vier BOA's gaven vorig jaar in totaal 1478 keer een waarschuwing of bekeuring. Maar op aangeven van de gemeenteraad zijn ze juist steeds meer actief in de wijken buiten de dorpscentra.