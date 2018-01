Celstraf voor Geldropse pillendraaier

Raad wil met motie steun betuigen aan college in Aldi-zaak Mierlo

26 januari MIERLO - De gemeente moet doorgaan met de juridische strijd tegen de Aldi supermarkt in Mierlo. De kern van de Aldi-kwestie is volgens DPM dat de raad zich misleid voelt in de manier waarop de vestiging van de supermarkt tot stand is gekomen. Dat staat in een motie die DPM maandag 5 februari in de raad wil indienen.