Daders drie reeksen autobranden Geldrop nog spoorloos

Frustrerend, zegt rechercheur Peter Huskens. "Iedereen leeft mee met de familie en is er op gebrand die lui te pakken. Veel mensen voelen hun pijn wel." Ondanks een paar 'bijters' in zijn team konden ze de zaken nog niet oplossen. Waarom is zijn de onderzoeken zo lastig?

De voertuigen vatten eenvoudig, snel en hevig vlam, legt technisch rechercheur Henri Schol uit. Het vuur en de hitte vernielen in korte tijd veel sporen. Wat aan aanwijzingen resteert, wordt door de brandweer weggespoten tijdens het blussen. Er blijft dus weinig over voor de recherche om te onderzoeken. Naast de drie reeksen gaat het ook om een aantal op zichzelf staande zaken. In totaal gingen er in 2017 veertien auto's in vlammen op bij twaalf incidenten. Ook daarvan is tot nu toe geen enkele dader gepakt. Er werden wel verdachten gevonden en bekeken, maar dat leverde niets op. De politie gaat in vrijwel alle gevallen uit van brandstichting. De kans dat een auto door een mankement in brand vliegt, is immers heel erg klein, zegt Schol.

Al tijden leeft het beeld dat Geldrop geweld wordt door een lange periode met opvallend veel autobranden. Cijfers ondersteunen dat niet. Omgerekend naar het inwoneraantal springt het dorp er regionaal niet bovenuit. Maar die drie reeksen branden vallen wel op.

Motief

In december 2016 worden aan de Bezorgershof en het Machinaal in het centrum enkele auto's in brand gestoken en op hun kant geduwd. Het motief hier lijkt verklaarbaar: vandalisme door een groep jongeren. In de twee andere onderzoeken is het veel mysterieuzer. De familie Cornelissen ziet in 2017 voor de zesde keer een bedrijfsauto voor haar deur in de Goorstraat in vlammen op gaan. Ook haar schuurtje was doelwit. Wie het doet? De familie en politie hebben geen idee. Van een criminele vergelding is absoluut geen sprake, bezweert de politie. Dat geldt ook voor de branden bij een familie aan de Wielewaal. Daar worden afgelopen zomer een camper en een Amerikaanse auto in de hens gezet, net als de camper van een buurman. De politie weet maar één ding zeker: het zijn gerichte acties tegen de families. Inmiddels is het laatste incident in deze reeksen maanden geleden.

Verschillende daders