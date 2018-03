De slingers worden opgehangen op scholen in Geldrop: 'Ik ben ontzettend opgelucht'

Op het schoolplein van basisschool de Beneden Beekloop zijn dinsdagochtend alleen maar lachende gezichten te zien. De sfeer is er uitbundig. Iedereen is opgelucht en blij nu de drie scholen (Regenboog, Ganzebloem en Beneden Beekloop) weer opengaan. Maandag meldden docenten zich massaal ziek vanwege de aanhoudende bestuurscrisis.

Ouder Saskia Peels, tevens voorzitter van de ouderraad: ,,Ik ben heel blij dat het achter de rug is. Zondag zat ik thuis te janken op de bank, zo erg vond ik het dat de school eraan kapot ging. Gisteren was ik weer aan het janken, maar dan van blijdschap." Het nieuws dat de scholen weer opengingen werd maandag dan ook nog even gevierd door verschillende docenten en ouders in een kroegje in Geldrop.

Ook moeder Mieke Steenhof, tevens lid van de ouderraad, is ontzettend opgelucht: ,,Het is absurd dat de raad van toezicht ervoor kan zorgen dat honderden leerlingen geen school hebben het conflict zó hoog opgelopen is." Haar dochter Sien (10) weet er ook wel het fijne van: ,,De Juffen waren allemaal ziek gisteren", op de vraag waarom dat zo was, heeft ze ook haar antwoord klaar: ,,Omdat ze ruzie hadden". Maar Sien had het wel geweten hoor als ze vandaag niet naar school hoefde: ,,Ik dacht dat ik een dagje vrij zou zijn, dan konden we naar de dierentuin of had ik met vriendinnen af kunnen spreken.

Interim directeur Ed Knies is ontzettend opgelucht. Zondagavond rond 21.20 uur kreeg hij te horen dat hij zijn ontslag kreeg, maandagavond werd dat dus weer teruggedraaid. ,,Ik ben heel opgelucht. Er was vooral veel ontlading, geen feestvreugde want een conflict is natuurlijk niet iets om te vieren. Toen ik mijn ontslag kreeg was ik eerst vooral verbaasd en daarna heel boos." Toch ging Knies vrij snel in oplossingen denken. Hij wil de school gezond maken en verder bouwen aan rust en veiligheid. In de gang werd hij aangesproken door een kindje: ,,Hey Ed, ik was bang dat je weg was", waarop hij antwoordde: ,, Ik laat me niet zomaar wegsturen hoor." De vele knuffels, schouderklopjes en het medeleven van docenten en ouders doen hem goed.