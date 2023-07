De theedoeken van Mariette Wolbert hangen zelfs bij de koning in de keuken

Frans van Grunsven na 40 jaar geen vertegen­woor­di­ger meer van huurders: ‘Geldrop loopt jaren achter’

GELDROP-MIERLO - Al decennialang zet Frans van Grunsven zich in voor huurders in Mierlo en Geldrop. Nu stopt hij noodgedwongen als bestuurslid van Huurdersbelangenvereniging Mierlo. Daar blijft Van Grunsven op de achtergrond actief, al maakt hij zich met name zorgen om Geldrop.