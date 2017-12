Directeur Steve Jobsschool Mierlo: we hadden ook bloemetjesschool kunnen heten

MIERLO - In mei werd de basisschool in kindcentrum De Kersentuin in Mierlo een Steve Jobsschool. Directeur Jeroen van Dorst blikt terug op een leuke, leerzame maar turbulente periode.

(A+B)² = A²+2AB+B² heeft schooldirecteur Jeroen van Dorst net opgeschreven, gewoon met pen op papier. Uw verslaggever tast onmiddellijk (net als 47 jaar geleden) in het duister, maar de drie groep 6-leerlingen uit het Plus-klasje knikken begripvol als hij de formule al tekenend ondersteunt met een paar vierkantjes.

Zo kan dat dus gaan op een Steve Jobsschool. Want die naam staat voor een school die 'gepersonaliseerd leren' als uitgangspunt heeft. Een benadering waarbij ieder kind per vak wordt aangesproken op zijn eigen niveau en niet op het voor die leeftijd gemiddelde. In mei veranderde de 'gewone' basisschool in kindcentrum De Kersentuin in Mierlo van de ene op de andere dag in een Steve Jobsschool.

Unaniem

Van Dorst vertelt dat het een unaniem besluit was van het voltallige onderwijzend personeel (tien leerkrachten). Dat de school zou overstappen naar een vorm van gepersonaliseerd leren was sowieso al een gedeelde wens. Werkbezoekjes aan verschillende van dergelijke schoolvormen werden gebracht. De eigenwijze, vrije denk-cultuur van het Steve Jobs-concept sprak het meeste aan.

,,We hebben het omarmd als merk", zegt Van Dorst, ,,maar het is niet zo dat we vastzitten aan een formule. Dit is een jonge vorm van onderwijs die nog moet worden doorontwikkeld. En dat doet iedere school op zijn eigen manier."

Kosten

Van Dorst herkent zich dan ook helemaal niet in de kritiek die andere Steve Jobsscholen hadden. Onlangs bleek dat van de 46 Steve Jobsscholen de helft alweer gestopt is met de onderwijsformule. Vanwege de hoge kosten die initiator Maurice de Hond hen in rekening bracht. En omdat De Hond de school in een keurslijf dwong. ,,Duur? Nou nee. Niet duurder dan we dachten. Als je allerlei systemen en diensten afzonderlijk moet kopen ben je duurder uit. En met De Hond hebben wij niks te maken. Wij hebben elementen uit allerlei vormen van individueel onderwijs overgenomen. In die verzameling zijn wij uniek. Het is makkelijk om een merknaam te hebben zoals Steve Jobs, omdat je dan hoopt dat mensen op den duur ook alleen maar die naam hoeven horen om te weten over wat voor soort onderwijs we het hebben. Maar eigenlijk hadden we net zo goed bloemetjesschool kunnen heten." Dat ouders geloven in de aanpak blijkt ook uit de aanmeldingen: 145 leerlingen zijn er nu. En dat is een hele groep boven de prognose.

Oké dan, hoe gaat dat nou in het echt met kinderen die wekelijks hun eigen lesplanning kunnen maken, die per vak een andere meester of juf in een ander lokaal hebben en die de hele dag met die iPads lopen te zeulen? Ja, ho! Alweer een verkeerde aanname. Die iPads gebruiken ze ongeveer eenderde van de tijd. Niet veel meer dan veel andere scholen die dan geen 'Steve Jobs' in hun naam hebben. En de hele tijd kiezen voor 'crea-vakken' en spelletjes doen is er ook niet bij. Daar zorgt de groepscoach (klassenleraar) wel voor. En anders kan er altijd nog ingegrepen worden met een blokkade van bepaalde sites of spellen, want op de school-iPads kan de school dus wel meekijken. Maar dat hoeft bijna nooit, zegt Jeroen van Dorst.

Voor- en nadelen