Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Geldrop-Mierlo

Splinter­bom kreeg 8-jarige Riet er niet onder, Britse chirurg redde haar leven

GELDROP - Als iemand een engelbewaarder heeft, dan moet het Riet uit het Geldropse Zesgehuchten wel zijn. Op 17 december 1944 raakte zij als meisje van 8 levensgevaarlijk gewond toen er een Duitse splinterbom ontplofte. Door puur toeval was er net een hersenchirurg in de buurt. Het was haar redding en de twee kregen daardoor een band voor het leven.