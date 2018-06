Dode man (48) in Geldrop werkte én woonde waarschijnlijk in drugslab

video + updateGELDROP - De man die zaterdagochtend dood werd gevonden aan de Bleekvelden in Geldrop, was kort daarvoor aan het werk in een drugslab in een garagebox. Van dat scenario gaat de politie uit. Het slachtoffer blijkt een man van 48 zonder geregistreerde woon- of verblijfplaats.

In de garagebox vond de politie een slaapplek en andere sporen, waaruit bleek dat de man al enkele weken in de garagebox verbleef.

De politie denkt dat de man bezig was met het maken van grondstof voor synthetische drugs, een tussenstap in het productieproces. Daar ging zaterdagochtend waarschijnlijk iets mis, waardoor de man onwel werd. Hij slaagde er nog in om naar buiten te gaan, maar viel vlakbij de garagebox neer.

Volledig scherm De huisraad uit het drugslab in Geldrop. © Bert Jansen Volledig scherm Het drugslab in de garagebox, waar de man niet alleen werkte, maar ook woonde. © Politie

Burgemeester Berry Link spreekt van een 'heel triest' incident: "Ik ben daar wezen kijken, heb met zijn zus gesproken en haar gecondoleerd. Heel vervelend wat hier gebeurd is." Over het drugslab en de doodsoorzaak van de man wil de burgemeester vooralsnog niets kwijt. "Eerst wil ik de officiële rapportage van de politie hierover afwachten. Het onderzoek is nog niet afgerond." Ook op de vraag hoe het mogelijk was dat in de loods een drugslab was ingericht en de man hier werkte én woonde wil Link niet ingaan.

Krantenbezorger Gian Bakx vond de zwaargewonde man rond 04.30 uur op straat en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens hem zag het slachtoffer heel grauw. Hij ademde nog toen hij de politie belde, maar nog voor de hulpdiensten arriveerden overleed hij. "Ik zag daar regelmatig licht branden 's nachts", aldus Bakx.

Jerrycans

In de garagebox vond de politie al snel tientallen jerrycans met chemicaliën, waarschijnlijk afval of grondstof voor het maken van drugs. Die worden nog onderzocht en opgeruimd door de Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO).

Volgens een politiewoordvoerder is er niets ontploft in de garagebox. Wat er wel is misgegaan wordt onderzocht.

'Nooit iets gemerkt'

Ondernemers in de straat reageren zaterdagochtend geschrokken op de vondst van de dode man. Van activiteiten die mogelijk verband houden met een drugslab zeggen zij nooit iets gemerkt te hebben. ,,Maar er gebeuren hier in de buurt wel meer dingen."

Volledig scherm Eén van de gevonden drugsvaten in Geldrop. © Bert Jansen

Huizen in de buurt

De garage met het lab staat niet ver van huizen in de Ter Borghstraat. Het is niet voor het eerst dat in Brabant is mis gaat in een drugslab in bewoond gebied. Het incident in Geldrop doet denken aan dat in Kaatsheuvel, in november vorig jaar . Daar kwam na een ongeluk een drugslab in een rijtjeshuis aan het licht. Ook daar vielen slachtoffers: twee mannen die in het lab werkten overleden.