Dode man gevonden op straat in Geldrop

Gel­drop-Mier­lo doet (bijna alle) ballonnen in de ban

14 juni GELDROP-MIERLO - De opening van de nieuwe school, de kindermiddag op de braderie, het Oranje-feestje op het plein. In de toekomst komen er in ieder geval in Geldrop-Mierlo geen ballonnen meer aan te pas. De ballon gaat in de ban.