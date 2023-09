Drie auto’s botsen op elkaar in Geldrop, bestuurder aangehouden na positieve drugstest

Nóg meer woningen in Klooster­tuin Nuenen: liefst 100 tot 115, waarvan veel sociale huur

NUENEN - In de Kloostertuin in hartje Nuenen is plek voor meer woningen dan gedacht: liefst 100 tot 115 stuks. Die worden verdeeld over vier of vijf woonblokken, waarvan de hoogste vijf verdiepingen telt. De bouw moet beginnen in 2026.