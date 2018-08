Drie brandstichtertjes aangehouden na meerdere brandjes kasteeltuin Geldrop

VIDEO Toptijd voor ijssalons in regio Eindhoven: in de rij voor een bolletje gele paprika

3 augustus EINDHOVEN - Dat het kwik halverwege de middag tot boven de 30 graden stijgt is deze zomer net zo vanzelfsprekend als lege bakken in de ijssalons. IJsboeren profiteren als geen ander van de aanhoudende hitte. Lange rijen mensen op zoek naar verkoeling staan in de rij voor een onvervalst bolletje banaan, of doen gek met een bolletje gefermenteerde wortel.