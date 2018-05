Een agent bestellen als een pizza in Geldrop en Mierlo

Veertien agenten

Nog geen hangjeugd te zien

Agenten Scholte en Van Delft rijden langs een veldje bij volkstuintjes waar geregeld jeugd zou rondhangen. Nog niemand te zien. Volgende stop: de Santheuvel in Mierlo. Veel inwoners klaagden daar over snelheidsduivels. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk om er te komen. Meerijdend met de agenten valt op hoe veel weggebruikers de regels niet volgen. Onderweg tikt bijrijder Scholte zo nu en dan een kenteken in op basis van zijn 'onderbuikgevoel'. Het is vrijwel meteen raak. ,,Geen verzekering." De auto wordt langs de weg gezet. Ze zijn nog geen straat verder wanneer Van Delft ineens gas geeft. ,,Een beller." Scholte tikt het nummerbord alvast in: ,,En geen verzekering. En geen gordel." De automobilist zegt geen idee te hebben waarom hij moet stoppen. ,,Als we willen hoeven we nooit ver te rijden", zegt Scholte even later rijdend op de Santheuvel. Op de weg in Mierlo mag je vijftig kilometer per uur en het is geen voorrangsweg. Begin dit jaar vond er een dodelijk ongeval plaats. Een motoragent is al in de weer met z'n laserpistool. '66 kilometer per uur, slaat nu jullie straat in', klinkt het in de oortjes van de twee. De vrouw wordt op haar oprit aangesproken. Ja, in haar buurt wordt veel te hard gereden. Ze weet het. Maar ze doet het zelf ook. ,,Iedereen herkent het", zegt agent Scholte. ,,Misschien moet de gemeente er iets aan doen. De weg leent zich er blijkbaar voor."