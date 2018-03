Enige debat Geldrop-Mierlo op Eindhovense bodem

GELDROP-MIERLO - De acht lijsttrekkers in Geldrop-Mierlo gaat toch met elkaar in debat. Op de valreep hebben ze dat geregeld. Het debat vindt wel in Eindhoven plaats.

In Geldrop-Mierlo stond geen enkel politiek debat gepland in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. Er was wel een presentatie volgens het Pecha Kucha model in de Mierlose bibliotheek. Maar binnen die formule konden de partijen zich onvoldoende profileren, zo oordeelden de lijsttrekkers naderhand.

Dinsdagavond hebben de acht dus alsnog besloten dat er een debat moet komen. Alleen was het toen natuurlijk veel te kort dag om daar een publieksevenement van te maken. Daarom is nu als plaats van handeling gekozen voor de Eindhovense studio van lokale omroep Studio040. Onder leiding van hoofdredacteur Michiel Bosgra zal daar gedebatteerd worden. Van het debat zal een samenvatting worden uitgezonden. Bosgra weet niet nog niet of die vrijdag, zaterdag of zondag te zien zal zijn.

Weinig animo