Eten met zicht op de skyline van Mierlo

MIERLO - Lunchen bij de Asperge Hof in Mierlo is zo’n succes dat gasten met de benen buiten hingen en personeel te weinig ruimte had. Tijd voor een flinke verbouwing.

Overal staan nog steigers, er lopen timmermannen, stukadoors en tegelzetters. ,,Er moet nog een berg werk verzet worden, voordat de klanten en gasten weer stofvrij kunnen verblijven op d'n Asperge Hof in Mierlo. Maar het gaat lukken”, aldus Lidy (50) en Jos Huijbers (55).

D’n Asperge Hof Huijbers zit nog heel even in een ‘winterstop’. Deze periode is gebruikt om een flinke verbouwing van de loods te realiseren. Ze komen recht uit een bouwoverleg. ,,De keuken komt 20 maart, maar kan pas geplaatst worden na coating van de vloer. We houden het nog even spannend.” De winkel opent vrijdag 16 maart. Het vernieuwde terras en de lunchroom openen op zondag 25 maart.

,,Het was vooral belangrijk dat onze keuken werd uitgebreid. Afgelopen seizoen liepen wij regelmatig vast, omdat de ruimte te beperkt was om extra personeel neer te zetten. Hierdoor moesten gasten soms te lang wachten. En het was voor ons lastig en inefficiënt werken, waardoor we af en toe met knalrode hoofden en veel stress in de keuken stonden.” Regelmatig moest personeel naar de winkel rennen - trap af en weer op - om wat extra komkommers of tomaten uit de koelcel te halen. ,,Er was weinig ruimte voor de voorraad. Letterlijk elke millimeter in de keuken was bezet.”

Opofferen

Kortom, er waren extra meters nodig. ,,De vraag was of Jos een stuk van zijn loods wilde opofferen”, zegt Lidy met een schaterlach. ,,Hij gaat over het veld en de loods. De lunchroom is mijn pakkie an. Gelukkig vond hij het goed. Maar toen de profielen gesteld waren en de werkzaamheden begonnen, moest ie wel even slikken!”

Op de begane grond komen extra voorzieningen, zoals een kantine, personeelstoilet, omkleedruimte, een kantoor en een wasruimte voor de bedrijfswassen. Op de eerste verdieping is het terras verlengd. ,,Onze gasten hadden al een prachtig uitzicht over de aspergevelden en kersenboomgaard. Nu kijk je vanaf het terras de hoek om: daarmee hebben we een prachtig uitzicht op de skyline van Mierlo.”

Ook komt er een plateaulift voor mindervaliden en worden er sanitaire voorzieningen op de verdieping gebouwd. ,,En we maken een ontvangstruimte voor groepen die een rondleiding of bedrijfspresentatie hebben hier op ons bedrijf.” Nog even en dan draait de lunchroom weer op volle toeren.

