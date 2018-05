Experiment in Geldrop: Vertrouwen uitstralen naar mensen met uitkering





GELDROP - ,,We willen hiermee vertrouwen uitstralen naar mensen met een uitkering." Wethouder Marc Jeucken hoopt snel aan de slag te kunnen met een vertrouwensexperiment voor mensen met een bijstandsuitkering. Maandag neemt de gemeenteraad een besluit over de proef, bij een discussie over het onderwerp eerder deze maand was een overgrote meerderheid van de partijen voor het experiment.