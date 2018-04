Familie die agenten in Geldrop belaagde, dient klacht in

Het ontstane beeld dat twintig familieleden de agenten hebben aangevallen, klopt volgens haar niet. ,,Het ging om een man of zes. De rest stond er bij en keek toe." De politie bevestigt desgevraagd dat er een man of twintig bij de situatie aanwezig was, maar dat een veel kleiner aantal daadwerkelijk met de agenten ruziede. Ook was er volgens Bakermans geen sprake van slaan met stokken of koevoeten zoals een getuige meende. Haar man had een kruk in zijn hand vanwege een handicap, maar zou daar geen klappen mee hebben uitgedeeld.