Filmliefhebbers in Geldrop nemen regen voor lief bij buitenfilm

Ongedierte­be­strij­der Rido uit Heeze heeft het 'dubbel zo druk' door alle wespennes­ten

17 juli GELDROP - Behoedzaam beklimt Frank Dolphijn van ongediertebestrijder Rido uit Heeze dinsdag zijn trap. Hij is getooid in een dik pak, met op zijn hoofd een masker en een daaroverheen een imkerkap. De trap staat in een Geldropse carport. In de opslagruimte boven die carport klinkt gezoem. Via een fitting heeft er zich een flink wespennest gevestigd.