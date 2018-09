Filmtheater Patronaat Mierlo van start met Frank Lammers

MIERLO - Acteur Frank Lammers komt 7 oktober zelf naar Mierlo om het startsein te geven voor het filmtheater in 't Patronaat. ,,Hij vond het heel erg leuk om dat in zijn eigen dorp te komen doen", zegt Patronaat-voorzitter Bram Busschers.

Met ingang van oktober kunnen Mierlonaren in hun eigen dorp naar de film. Onder de titel 't Patronaat Draait wordt in 't Patronaat aan de Heer van Scherpenzeelweg om het weekend een film vertoond. Een kaartje kost 6 euro. En vanzelfsprekend is die allereerste film (op zondag 7 oktober om 20 uur) er een met Frank Lammers in de hoofdrol: Michiel de Ruyter.

Meer bezoekers

Het bestuur van 't Patronaat is al een tijd met de gemeente Geldrop-Mierlo in gesprek over investeringen in het gebouw. De gemeente is eigenaar. Het bestuur wil dat het Patronaat een meer prominente, maatschappelijk-culturele rol in het dorp gaat spelen en dat er meer bezoekers komen. De gemeente wil dat ook. Het bestuur hoopt dus dat de gemeente wil meebetalen aan investeringen die vooral de foyer aantrekkelijker moeten maken.

Spaarzaam

Dit najaar zal de politiek zich naar verwachting buigen over die plannen. Maar zo lang wilde -en hoefde- het Patronaat-bestuur niet te wachten met het realiseren van de filmplannen. Busschers: ,,Het vorige bestuur is wel heel spaarzaam geweest. Er was een reserve van 80.000 euro opgebouwd. Daarvan hebben we nu de helft gebruikt voor het opknappen van de grote zaal en voor film-benodigdheden."

Zachte stoelen

Quote 150 Nieuwe, zachte stoelen met armleunin­gen en een filmdoek van 6 meter breed Erik Mastenbroek Bestuurslid Erik Mastenbroek somt op: ,,150 Nieuwe, zachte stoelen met armleuningen, een filmdoek van 6 meter breed, nieuwe verduisterende gordijnen en een projector. En dan zijn de zaal en de garderobe ook nog geschilderd." Voor de programmering van de films is een groepje geformeerd. Dat laat zich adviseren door de mensen van Filmhuis Hofdael én door het publiek. De eerste film is gekozen. En dat daarna De Helleveeg (naar een boek van Geldroppenaar A. F. Th. van der Heijden en met opnieuw een rol voor Frank Lammers) wordt vertoond staat ook vast. Bij die voorstellingen kunnen bezoekers in enqueteformulieren invullen welke films ze verder zouden willen zien.

Vrijwilligers

't Patronaat-bestuur (dat ook over jongerencentrum Loesje gaat) kreeg de afgelopen drie jaar steeds 10.000 euro minder voor het in stand houden van beide voorzieningen. Nu is het bedrag nog ruim een ton. Maar er moet ook jaarlijks 25.000 euro huur betaald worden aan de gemeente. ,,Wij werken hier met een groepje vrijwilligers keihard. We onderhouden het gebouw en we zoeken naar mede-huurders. Ik vind dat de gemeente daar dan best iets tegenover mag stellen", bepleit Busschers een gemeentelijke bijdrage voor de verbouwing van de foyer.

Volledig scherm 't Patronaat in Mierlo © Corrie de Leeuw