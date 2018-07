GELDROP-MIERLO - Terwijl de verbouwing van het Geldrop-Mierlose gemeentehuis al volop bezig is, besloot de politiek alsnog dat de nieuwbouw gasloos moet worden. Extra kosten: 840.000 euro.

Het was even slikken voor de gemeenteraad: de strip en sloopwerkzaamheden aan het Geldropse gemeentehuis (uit 1985) zijn net klaar, en nu al moet er een flinke zak geld bij. De verbouwingskosten komen dan uit op bijna 6,5 miljoen euro. Vooral de VVD twijfelde. Maar uiteindelijk stemde de gemeenteraad er maandagavond mee in.

Voorbeeldrol

Op zich was het voorstel om het vernieuwde gemeentehuis helemaal 'van het gas te halen' wel te verwachten. De nieuwe coalitie, met daarin een prominente rol voor GroenLinks, had in het coalitieakkoord immers al aangekondigd dat de gemeente een voorbeeldrol zou gaan spelen bij het gasloos bouwen. Bijvoorbeeld bij het gemeentehuis en sporthallen.

Maar wat de raad nu verraste, was dat er zo snel een besluit genomen moest worden. Het onderwerp was nog niet voor-besproken in een commissievergadering en op het laatste moment aan de raadsagenda toegevoegd. Met het klemmende verzoek ook direct te beslissen.

Volgens wethouder Marc Jeucken (CDA, vastgoed, bouwen en wonen) zou uitstel van het besluit de gemeente nog meer geld kosten. De daadwerkelijke bouw van het vernieuwde gemeentehuis staat op punt van beginnen. Nu is het moment om voorbereidingen te treffen voor het aanbrengen van de benodigde installaties en extra isolerende maatregelen. De volgende vergadering van de gemeenteraad is pas over drie maanden.

Label A

In het huidige verbouwingsplan (inclusief nieuwe vergader- en ontvangstruimte) was het gasgebruik al flink verminderd. Na de verbouwing zou het gebouw energielabel A krijgen. Maar de ontwikkelingen op het gebied van gasvrij bouwen gaan hard. En de gemeente wil daarbij aanhaken.

Dat de investeringskosten in ieder geval deels worden terugverdiend is duidelijk. Maar helemaal compleet is de rekensom nog niet. Onder meer daarom wordt een raadswerkgroep samengesteld die de komende maanden een vinger aan de pols houdt om te voorkomen dat de kosten nog verder stijgen.