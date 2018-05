Gasloze Geldropse Jonkvrouw in 2020 klaar

Gel­drop-Mier­lo reikt 'beginnende wanbeta­lers' de hand

14 mei GELDROP-MIERLO - Hoe sneller iemand die in de schulden raakt geholpen wordt, hoe beter dat is voor alle partijen. Daarom gaan woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers in Geldrop en Mierlo doorgeven aan de gemeente bij wie zich betalingsachterstanden aan het vormen zijn.