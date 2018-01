'Gat van Geldrop' wordt eindelijk gedicht

Oud-ba­sis­school­di­rec­teur Geldrop doet boekje open

9:27 GELDROP - In een anonieme brief doorbreekt voormalig directeur Rita van der Werf het stilzwijgen over haar gedwongen vertrek van basisschool De Regenboog in Geldrop. Van der Werf onthult in de uitgelekte brief waarom ze zich onveilig voelde in de samenwerking met directeur Ivon de Wilde van scholenstichting 't Nut. Ze blikt terug op de volledig geëscaleerde ruzie en de gevolgen, en hoopt dat de Raad van Toezicht alsnog stappen neemt tegen De Wilde.