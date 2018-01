Geen Geldrops gemeentegeld voor gymzaaltje Braakhuizen-Zuid

De Vlinder is een kleine basisschool in Geldrop: 146 leerlingen. Bij de school staat een gymzaaltje. Omdat wettelijk geregeld is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het goed huisvesten van scholen, vroeg het bestuur van de school (Eenbes) bij de gemeente ruim 60.000 euro om het zaaltje te op te knappen. Maar de gemeente weigert: het minimale gebruik door de school van de gymzaal rechtvaardigt zo'n uitgave van gemeenschapsgeld niet.

Onbegrip

Het besluit stuit bij het schoolbestuur op onbegrip. Vooral omdat het een gymzaaltje betreft waar ook door groepen uit de wijk gebruik van gemaakt wordt. En het gaat hier om Braakhuizen-Zuid. De wijk waarmee de gemeente nogal in de maag zit vanwege problemen op het gebied van de leefbaarheid, veiligheid en eenzaamheid (bij ouderen). Er worden ook relatief veel drugswoningen gesloten door de burgemeester. Vorige week nog besloot de gemeenteraad 72.500 euro uit te trekken voor een externe begeleider die samen met een groep bewoners een verbeterplan voor de wijk moet maken.

Eenbes-bestuurder Wim Klaassen reageert vol onbegrip: "Voor de sociale cohesie heeft Braakhuizen-Zuid zo'n zaaltje toch juist nodig? Het is als ontmoetingsplek waardevol voor de hele buurt. Je zou toch denken dat het college dit zou omarmen?" Volgens Vlinderschool-directeur Wendy Hollanders is de gymzaal op de doordeweekse dagen helemaal bezet. Ook 's avonds. En op zaterdagochtend is het ook verhuurd. Naast het schoolgymmen vinden jongleerlessen plaats, bewegen voor peuters, buurtprojecten van de LEV-groep, cardiogym voor ouderen, kinderopvang en er wordt gehuurd door een karateclub en een volleybalvereniging.

Opknapbeurt

B en W hebben de aanvraag voor de opknapbeurt afgewezen omdat een gymzaal bij de Vlinder niet eens echt nodig is. Volgens de lokale onderwijsverordening moet de gemeente voor Vlinder-leerlingen 6 uur week gymlessen faciliteren. Dat gymmen hoeft niet per se in of pal naast de school plaats te vinden. In het geval van de Vlinder stellen B en W dat de leerlingen ook terecht kunnen in sporthal de Coevering. 1,2 km afstand vindt het college acceptabel. Er zijn andere scholen in Geldrop-Mierlo die ook met hun leerlingen zo'n afstand moeten overbruggen om te gaan gymmen.