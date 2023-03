Geen goud meer in verbrandingsoven: Geldropse kinderen halen kapotte apparaten op tijdens wedstrijd

GELDROP - Groep 6 van basisschool Eenbes Sint Jozef in de Geldropse wijk Zesgehuchten kreeg vrijdag een bijzondere les als aftrap van de E-waste Race. Dat is een wedstrijd tussen scholen om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen.

Wethouder Van de Laar (onder meer afval) was aanwezig in de klas als start van de race. Hij wees op het belang van het hergebruik van apparaten en – als ze echt onbruikbaar zijn - van de waarde van de grondstoffen die erin verwerkt zijn.

Quote Wij wonen in een lieve buurt. We krijgen zeker veel apparaten Phae (10)

De winnende school mag een middag naar De Ontdekfabriek in Eindhoven. Volgens Phae (10) maken ze zeker kans. ,,We wonen in een lieve buurt’’, is ze van mening. ,,We krijgen zeker veel apparaten.’’ Zij wil gaan inzamelen, maar ze heeft ook veel zin om een poster te maken.

Promotie maken levert ook punten op

Behalve met inzamelen van apparaten kan de klas namelijk ook punten verdienen met promotie maken. Dat kan door een originele poster op te hangen bij winkels, flyers te maken of met een videofilmpje. Daar hadden bijna alle kinderen meteen zin in.

Het inzamelen van apparaten is eigenlijk niet het allerbelangrijkste van de race. Het gaat erom dat kinderen bewust worden dat een apparaat voor 95 procent hergebruikt kan worden. En dat ze anderen weten te overtuigen dat apparaten niet in de grijscontainer horen.

Marlin Adriaansen van de organisatie E-waste Race nam het stokje van de wethouder over om een start van die bewustwording maken. Ze legde onder meer uit dat er veel grondstoffen in apparaten zitten. ,,Voor bijvoorbeeld een mobieltje is 75 kilo aan grondstoffen nodig.’’ Dat er ook goud in mobieltjes en tablets zit, maakte indruk op de kinderen.

Grondstoffen gaan bij verbranding verloren

En ook dat als apparaten niet worden gerecycled, ze worden verbrand en die kostbare grondstoffen, dus ook het goud, verloren gaan. Adriaansen legde uit dat grondstoffen vaak onder erbarmelijke omstandigheden in arme landen gewonnen worden. Voor veiligheid van de delvers is weinig oog. ,,Dat lijkt op het slavernijverleden’’, vond een van de kinderen toen hij de recente foto van een goudmijn zag.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Geldropse kinderen kregen vrijdag les over hergebruik. Tien scholen doen mee aan de zogenoemde E-waste Race. © Doris van Gool / DCI media

Behalve met inzamelen om zoveel mogelijk apparaten te redden van de verbrandingsoven zijn er ook punten te verdienen door naar de Repairwinkel te gaan. In Geldrop is die te vinden bij Het Goed. Hergebruik is namelijk een stapje hoger in circulariteit (kringloop van grondstoffen) dan inzamelen.

Na de les hadden de kinderen er zin in. Met steun van hun leerkrachten, Maarten Meeuws en Stijn van Diessen, gaan ze aan de slag. ,,We hadden net een project over de groene aarde gedaan’’, vertelt Meeuws. ,,Dit project sloot daar mooi bij aan en daarom hebben we ons ingeschreven voor de race.’’

Apparaten aanmelden

Er nemen tien scholen deel aan de E-waste Race. Die wordt georganiseerd door de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard in samenwerking met Cure. In Geldrop zijn dat de Sint Jozef, de Van der Puttschool en De Vlinder. Via de website ewasterace.nl kan iedereen in de buurt van een deelnemende school apparaten aanmelden. De kinderen (onder begeleiding van een volwassene) komen die tot 30 maart ophalen.