Geen open dag St. Anna Geldrop door griep

PvdA Geldrop-Mierlo wekt woede bij zwem­bad-ei­ge­naar De Smelen

11 maart GELDROP - Eigenaar Bert Lavrijssen (Laco) van het Geldropse zwembad De Smelen is woedend op de plaatselijke PvdA-afdeling. De PvdA voert campagne met onder meer een poster waarop te zien is hoe slecht het zwembad onderhouden is. Lavrijssen zegt op de Facebookpagina van de PvdA dat hij de partij sommeert het billboard te verwijderen. Zo niet 'dan zal Laco haar maatregelen nemen'. Welke maatregelen Lavrijssen bedoelt, staat er niet bij. Hij was telefonisch niet bereikbaar.