Geldrop en Mierlo krijgen regenboogringen als 'homosymbool'

Voor het oude postkantoor aan de Molenstraat in Geldrop worden op straat ringen in een geweven patroon en in de kleuren van de regenboog geschilderd. Dat gebeurt eind van de maand. In een week tijd moet het klaar zijn.

Dat zei wethouder Miranda Verdouw maandagavond in de vergadering van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. De wethouder reageerde op een motie van GroenLinks. Daarin vroeg de partij het college van B en W voor de zomer met een plan te komen voor een 'regenboogzebrapad dat het signaal afgeeft dat de LHBT-gemeenschap van harte welkom is in Geldrop-Mierlo'.

GroenLinks wilde zowel in Geldrop als Mierlo zo'n zebrapad. Ook riep de partij op om net zoals nu al gebeurt in Geldrop ook in Mierlo op 11 oktober - 'coming-out-day'- bij een gemeentelijk gebouw de regenboogvlag te laten wapperen.

Eigen variant

GroenLinks werd op de wenken bediend. Alleen wil het college geen zebrapad maar een eigen variant daarop. Het idee van een patroon met ringen komt van een vrijwilliger van het Weverijmuseum. Het weefpatroon verwijst naar het textielverleden van de gemeente.