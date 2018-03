Geldrop-Mierlo is het einde aan het dichttimmeren

Het zorgde twee jaar geleden voor een aardverschuiving in politiek Geldrop-Mierlo. De Geldropse lokale partij Democratische Groepering Geldrop (DGG) werd uit de coalitie geknikkerd. Er was geen diepgaand meningsverschil over een megabelangrijk onderwerp en er was ook geen politieke doodzonde begaan. De DGG-wethouder was niet verwikkeld in een schandaal, er was geen bonnetjesaffaire, geen seksueel getinte scheve schaats, er waren geen onwaarheden verkondigd. Eigenlijk was er maar één ding aan de hand: de rest was het zat. De vanzelfsprekendheid waarmee DGG zich ‘de stem van het gezag’ toe-eigende. De ons-kent-onspolitiek die de grootste raadsfractie volgens een meerderheid in de achterkamertjes bedreef. Waarbij de argumentatie er amper toe deed, omdat het besluit toch wel genomen werd zoals DGG het wilde en had voorzien.

En dus was het halverwege de rit ineens gedaan met coalitietijger DGG. Coalitiepartners CDA en SP zegden het vertrouwen op. DPM bleef neutraal. Hoewel de kritiek zich met name richtte op fractievoorzitter Frans Stravers, was het DGG- wethouder Ton Steenbakkers die de motie van wantrouwen niet afwachtte en gedesillusioneerd het toneel verliet. Vanaf dat moment werd Geldrop-Mierlo -met instemming van de raad - bestuurd door een minderheidscoalitie van CDA, SP (later Samen) en DPM. Met van iedere partij één wethouder.

Opgeblazen

Maar dat was toen en nu is nu. De verkiezingen komen er aan. Een van de hoofdrolspelers in het vertrouwensconflict, de SP, heeft zichzelf inmiddels van binnenuit opgeblazen en doet niet eens meer mee. De relatie van DGG met het CDA is ondertussen genormaliseerd. Al was het maar omdat de twee bestuurspartijen deelname aan dezelfde coalitie niet willen uitsluiten.

Los daarvan lijkt het er op dat de voorbije periode eigenlijk goed uitpakte. Wethouders luisterden beter en argumenteerden beter omdat ze geen vanzelfsprekende meerderheid hadden voor hun plannen. Voorstellen vanuit de raad, vanuit welke hoek dan ook, maakten meer kans omdat er makkelijker meerderheden te vinden waren. En, last but not least, DGG kwam tot verhelderende inzichten in de oppositiebanken. Frans Stravers zegt het onomwonden: ,,Het was een wakkerschudmoment. En daar moet je van leren. Voor ons was de afgelopen periode er een van zelfreflectie. Waarom was het beeld van ons zo negatief? Hoe kunnen we dat veranderen? Kwam het alleen omdat wij altijd de boodschapper van de coalitie waren? Of hebben we het beleid te veel dichtgetimmerd?”

De DGG van Frans Stravers kwam in ieder geval tot de conclusie dat een coalitieakkoord niet afspraken over alles hoeft te bevatten. ,,Een paar A4’tjes met een stuk of vijf afspraken op hoofdlijnen. De rest kan open blijven.”

Model

Het is een conclusie die inmiddels breed gedeeld wordt in de Geldrop-Mierlose politiek. Aan een gemeenteraad zonder oppositie en coalitie lijkt men (nog?) niet toe. Her en der in de regio (bijvoorbeeld in Oirschot) wordt wel nagedacht over zo’n model waarin dus per onderwerp naar een raadsmeerderheid gezocht moet worden. De raad krijgt meer macht, de wethouders minder. De raad benoemt wethouders op basis van deskundigheid en niet op basis van politieke kleur. ,,Maar dan blijf je polderen en kom je onvoldoende vooruit”, zegt DPM-lijsttrekker Hans van de Laar bijvoorbeeld. Alleen GroenLinks en Samen Geldrop-Mierlo (de partij van wethouder Miranda Verdouw) zijn voorstander van een zo vergaande politieke vernieuwing. ,,Maar we zullen toch wel weer voor het behoudende model kiezen”, schetst GroenLinks-lijsttrekker Rob van Otterdijk de realiteit.

Hoe dan ook, alle partijen zeggen dat ze een belangrijke les geleerd hebben. En dat is dat ‘dichttimmeren’ niet goed is. Niet voor de onderlinge verhoudingen, maar ook niet voor het aanzien van de potitiek.