Geldrop-Mierlo tegen fusie Nuenen-Eindhoven

Dat is de strekking van een brief van B en W van Geldrop-Mierlo aan de provincie. Eerder liet het college van Son en Breugel ook al weten een dergelijke brief te zullen schrijven.

Uitgenodigd

Dommelvallei

Kwetsbaar

Link wijst er op dat de samenwerking vooral van belang is voor de twee kleinere gemeenten. ,,In Geldrop-Mierlo met zijn 40.000 inwoners hadden we meerdere personeelsfunctionarissen. Als er dan één ziek is, hoeft dat niet direct gevolgen te hebben. Een kleinere gemeente is veel kwetsbaarder". Toch is er Geldrop-Mierlo ook veel aan gelegen de samenwerking in stand te houden. Omdat die ook voor de kwaliteit van het werk van belang is: ,,Voor de kennisoverdracht en inspiratie bijvoorbeeld", zegt Link.