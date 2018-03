Geldrop-Mierlose politiek zoekt harmonieus de verschillen

Er was geen enkel verkiezingsdebat georganiseerd in Geldrop-Mierlo. Waarschijnlijk omdat potentiële organisatoren daar niet zo'n zin meer in hadden, nadat er vier jaar geleden bij veel lijsttrekkers weinig animo voor was. Maar helemaal geen podium om de inwoners te laten zien dat er wel degelijk iets te kiezen valt in Geldrop-Mierlo... Dat zat de acht lijsttrekkers niet lekker. Dinsdagavond staken ze de koppen bij elkaar. En donderdagavond konden ze al terecht in de studio van lokale omroep Studio040. Voor het enige Geldrop-Mierlose verkiezingsdebat. Zonder live publiek onder leiding van hoofdredacteur Michiel Bosgra en op Eindhovense bodem.

Volledig scherm Geldrop-Mierlose lijsttrekkers debatteren onder leiding van Studio040-hoofdredacteur Michiel Bosgra © Corrie de Leeuw

Parkeren

Over betaald parkeren in het centrum van Geldrop ging het onder meer. Het CDA en de VVD willen daar vanaf. Er staan al zoveel winkels leeg en dan helpt betaald parkeren niet. DPM wil het betaald parkeren houden omdat de 4 ton opbrengst hard nodig is. Samen, GroenLinks, D66, PvdA en DGG (een beetje) willen onder meer om milieuredenen juist weer wel betaald parkeren.

Quote Wij kunnen wel samen besturen. Wij zijn Nuenen niet. Frans Stravers

Voor centrum Hofdael heeft D66 blijvend 3 ton per jaar over. Dat kost het de gemeente nu ook. Maar de bedoeling is dat die subsidie wordt afgebouwd naar 1 ton. DPM hecht er aan daar aan vast te houden. De VVD vindt het stom dat de gemeente met zijn raadsvergaderingen vertrekt uit Hofdael en een nieuwe vergaderzaal op het gemeentehuis bouwt. Ook de PvdA blijft daar mordicus tegen. DGG vindt het juist goed dat de politiek weg gaat uit Hofdael. "Want dan kan Hofdael meer bruisen".

Ruzies

Over de rol die de gemeente op zich moet nemen om verschillende schoolbestuur-ruzies in Geldrop en Mierlo te sussen, verschilden de meningen. De VVD vindt dat de gemeente daar helemaal niet over gaat. Samen vindt dat de gemeente juist al heel goed -maar tevergeefs- geprobeerd heeft om te bemiddelen. Maar ja, Samen lijsttrekker Miranda Verdouw is de huidige onderwijs-wethouder. En DPM-voorman Hans van de Laar was het met haar eens. Maar die is nu coalitiepartner. GroenLinks en D66 daarentegen vonden dat de gemeente veel te weinig zijn gezag heeft doen gelden.

Hoofdlijnen

Maar over een ding zijn ze het in de Geldrop-Mierlose politiek in ieder geval wel eens, zo bleek gisteravond. En dat is over de manier waarop de gemeente bestuurd moet worden. Als basis moet er een beknopt raadsbreed programma komen op hoofdlijnen. Met veel vrijheid dus om met wisselende coalities over nog heel veel onderwerpen besluiten te nemen. En een coalitie die luistert naar de oppositie en niet alles dichttimmert. En dat gaat lukken: "Want wij zijn Nuenen niet. Wij weten wél met z'n allen samen te besturen", zoals DGG-lijsttrekker Frans Stravers zei.

Het debat wordt vanaf zondagavond 18.15 uur ieder uur uitgezonden bij Studio040.