Geldrop zamelt geld in voor slachtoffers aardbeving Lombok

Er zijn vele tientallen gewonden. De aardbeving had een kracht van 6.4. Geldroppenaar Henk Schalen van de stichting heeft inmiddels contact gehad met mensen op het eiland. "De aardbeving in Lombok was op tien kilometer van 'ons' dorp Labuan Pandan. Onze contactpersonen Aris en Acok zijn met vele andere inwoners van Labuan Pandan ter plekke om hulp te verlenen, wij hebben ook financiële hulp toegezegd", legt hij uit.

De stichting zet zich in om de leef- en woonomstandigheden van de kinderen en hun families op Oost Lombok in Indonesië te verbeteren. Extra steun is na de aardbeving nodig, vertelt Schalen. "De financiële hulp is onder meer voor voedselpakketten. Alle gestorte bedragen gaan rechtstreeks naar het getroffen gebied." Meer informatie over de inzamelingsactie is hier te vinden.