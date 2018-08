'Geldrops dorp' op Lombok nu ook zwaar getroffen

Omdat het 'Geldropse dorp' tot nu toe de dans ontsprong werd de hulpverlening aan getroffen gebieden rondom juist hiervandaan geregeld. Die hulp komt onder meer door donaties vanuit Anak Anak. Een inzamelingsactie die twee weken geleden startte leverde tot nu toe 13.000 euro op. Het geld is al overgemaakt naar de Lombokse contactpersonen (Acok en Aris) van de stichting. Zij kochten er onder meer rijst, medicijnen, eieren, water en tentzeil mee.

In nood

Maar nu is het Labuan Pandan zelf dat in nood zit. Stichtings-bestuurslid Henk Schalen uit Geldrop vertelt dat hij contactpersoon Acok tijdens de beving al huilend aan de telefoon had. ,,De mensen zijn doodsbang", zegt hij, ,,zoveel bevingen achter elkaar. Dat is nog nooit voorgekomen". Vanwege die angst sliep in Labuan Pandan al niemand meer binnen. Een geluk, want daardoor zijn er geen slachtoffers. Maar een dorp verderop zijn zondag wel doden gevallen. ,,De ellende is niet te bevatten", zegt Schalen, ,,niet alleen nu, maar ook in de periode die volgt. Alle toeristen zijn weg. En de vraag is natuurlijk of en wanneer ze terugkomen. Dat is echt een ramp voor het eiland."

Lees verder onder de foto.

De Geldrop-Eindhovense stichting Anak Anak is acht jaar geleden door Henk Schalen en zijn echtgenote Klaaske opgericht. Dat was nadat het stel tijdens vakantiereizen op Lombok het eiland en de bewoners in het hart gesloten had. Met hulp van de stichting zijn er inmiddels honderd huisjes, dertig toiletten, een lagere school en een medische kliniek gebouwd. Een middelbare school is in aanbouw. Volgens Schalen hebben de 'Geldropse huisjes' de beving goed doorstaan. Waarschijnlijk omdat ze van hout en rietmatten zijn gemaakt. Driekwart van de andere huizen ligt in puin.

Helpen

Henk Schalen zou het liefst morgen in het vliegtuig stappen om te gaan helpen in zijn dorp. ,,Maar ja, je moet je wel afvragen of je daar iets kan doen", zegt hij. Voorlopig blijft hij dus hier. Onder meer om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor zijn vrienden in nood aan de andere kant van de wereld. Meer over de stichting Anak Anak op: children-of-arai-village.nl.