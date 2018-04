Geldrops Kasteeltuinen-wijkje zeer in trek

Nieuw houten schip in De Viking, tekort aan vrijwilli­gers blijft

0:13 GELDROP - Een nieuw speeltoestel in de peuterhoek en een nieuw stoer houten schip. Het aanbod van speeltoestellen in speeltuin De Viking in Geldrop is ook dit jaar weer anders. Meer speelmogelijkheden dus voor de kinderen, maar er zijn wel nog vrijwilligers nodig om vaker open te kunnen zijn.