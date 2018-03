Geldropse Turken opnieuw in wachtkamer

Vestiging van een Turks gemeenschapshuis aan de Bleekvelden in de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid kan toch. Gemeentelijke en provinciale beleidsregels hoeven niet in de weg te staan. En qua parkeerdruk moet er ook wel een mouw aan te passen zijn.

Die conclusie staat in een brief van B en W aan de gemeenteraad. Die had gevraagd om de kwestie toch nog een keer onder de loep te nemen. Ook welzijnswethouder Marc Jeucken stond daar welwillend tegenover. "Het is echt tijd dat we iets regelen voor de Turkse gemeenschap", zei hij vorige maand. In Geldrop-Mierlo wonen ongeveer 550 Turken.

De verwachting was dat het college nog voor de verkiezingen een voorkeur zou uitspreken: of toch de Bleekvelden in Braakhuizen-Zuid; of naar het gebouw pal achter het Weverijmuseum (Molenstraat 8) waarin nu jongerencentrum de Lounge zit. Maar dat doet het college niet. De keuze is dus na 21 maart aan de nieuwe gemeenteraad.

Ongewenst

De kwestie over de gebeds-/ontmoetingsruimte voor de Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) speelt al jaren. De Turken willen graag een gebouw waarin ze al hun activiteiten kunnen onderbrengen. Nu moet dat noodgedwongen gespreid gebeuren. In 2012 kochten ze een pand op het bedrijventerreintje Bleekvelden. Maar het gemeenschapshuis kwam er niet, omdat college en gemeenteraad oordeelden dat een noodzakelijke bestemmingsplanwijziging ongewenst was. Die zou niet passen binnen gemeentelijk en provinciaal beleid en parkeren zou een probleem worden. Maar de huisadvocaat van de gemeente heeft nu uitgezocht dat er inmiddels wel degelijk ruimte is om tot een andere conclusie en dus een bestemmingsplanwijziging te komen.

Geen geld

Volgens B en W is het pand aan de Molenstraat ook geschikt. Voordeel hier is dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is. Nadeel is dat de Turken geen geld hebben om het van de gemeente te kopen. In de politiek is al gesuggereerd om eventueel panden te ruilen. Zodat de gemeente eigenaar wordt van het pand aan de Bleekvelden. Maar ook dat is -als de TMSG het al zou willen- aan de nieuwe gemeenteraad. De vraag is ook of de panden ongeveer dezelfde waarde hebben. Dat is wel uitgezocht, maar de gemeente heeft de taxatiebedragen nog niet vrijgegeven.