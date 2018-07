Gemeenten hebben geen vertrouwen meer in huidig RHCe

Nieuwe wandelpa­den ontsluiten Sang en Goorkens in Mierlo

15:18 MIERLO - Twee nieuwe wandelpaden verbinden het centrum van Mierlo, via 'natuurparel' Sang en Goorkens, met de Strabrechtse Heide. ,,Ik kom hier graag", zegt Mieke Benders. De inwoonster van Mierlo wandelt door Sang en Goorkens, het natuurgebied ten zuiden van haar woonplaats. ,,Je hebt hier van alles wat", vervolgt ze. ,,Bos en hei. Het is het hele jaar door mooi. Toen ik nog een hond had kwam ik hier dagelijks, in elk geval tot de rand van het gebied. Maar ik heb mijn hond niet zo lang geleden laten inslapen. Nu wandel ik hier vooral als ik tijd heb en het mooi weer is."