Gouden bridgers in Geldrop blijven scherp

Mannen in Geldrop zijn zo dronken dat blaas­test-apparaat van politie het begeeft

27 mei GELDROP - Na een gezellig avondje in de kroeg dronken op de brommer naar huis gaan is tot daar aan toe. Slingerend over de weg rijden, nauwelijks op je benen kunnen staan en zoveel alcohol op hebben dat het blaastest-apparaat van de politie het begeeft, dat is een ander verhaal.