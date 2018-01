GroenLinks Geldrop-Mierlo: aanzien lokale politiek geschaad

GELDROP-MIERLO - In de raad voor de SP, maar al op de kieslijst bij een andere partij. Het veelvuldig gewissel van partij schaadt het aanzien van de lokale politiek. GroenLinks in Geldrop-Mierlo wil een discussie.

Verwarrend, ongeloofwaardig, rare fratsen die een aanfluiting zijn voor het democratisch gehalte van de politiek. GroenLinks-fractievoorzitter in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad Rob van Otterdijk heeft in een brief aan alle raads- en collegeleden geen goed woord over voor de stap van zijn collega Patrick de Vet van de SP. Deze week liet die weten toch maar niet teleurgesteld uit de politiek te stappen, zoals hij eerder had beweerd. Bij nader inzien wil hij toch door. Maar dan bij grootste oppositiepartij DGG. De SP -vier jaar geleden nog goed voor 3 raadszetels en een wethouder- doet niet meer mee met de verkiezingen. De Vet staat nu bijna onderaan op de DGG-lijst, maar wil met voorkeurstemmen in de raad komen.

Sneuvelen

De stap van De Vet is opmerkelijk omdat het coalitiepartijen SP en CDA waren die eerder deze periode de samenwerking met DGG opbliezen en de DGG-wethouder lieten sneuvelen. Maar volgens Van Otterdijk is de stap ook nog eens een zoveelste deuk in het toch al slechte imago van de politiek "dat wij maar wat aanmodderen en onbetrouwbaar zijn".

In een toelichting zegt Van Otterdijk dat hij in het maandelijkse overleg met de Geldrop-Mierlose fractievoorzitters de kwestie op tafel wil leggen. "Niet over de persoon Patrick de Vet maar over de casus. Ik wil graag een zakelijke discussie over hoe we de het democratisch gehalte van onze lokale politiek willen bewaken. Dat we ons bewust zijn van wat wel en niet past binnen onze rol en onze geloofwaardigheid. En of dit overstappen van de ene naar de andere partij alsof het duiventillen zijn, de integriteit van de politiek niet aantast. Tuurlijk, het mág. Maar niet alles wat mag, hóef je te doen. Ik wil de discussie voeren over wat we allemaal onder integriteit van politici verstaan".

Wisselen en afsplitsen

Van Otterdijk wijst er op dat het wisselen van partij of het afsplitsen en vormen van nieuwe partijen om toch maar verkiesbaar te zijn in maart, overal gebeurt. Ook bij GroenLinks. "Kijk maar naar Nuenen, waar de D66 voorzitter is overgestapt naar GroenLinks".