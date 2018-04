GroenLinks wil verbod op balonnenwedstrijd Geldrop

GroenLinks in Geldrop-Mierlo is verbijsterd en geschrokken. Aanleiding: een ballonnenwedstrijd op Koningsdag op het terrein van kynologenclub De Kempen. GroenLinks-raadslid Niek Engbers vraagt zich af hoe 'het in vredesnaam mogelijk is' dat daarvoor toestemming is gegeven. Hij vraagt het college 'met klem om de aanstaande activiteit per direct te laten annuleren en voortaan alle activiteiten met ballonnen uit te bannen'.

Plastic soep

Volgens het GroenLinks-raadslid is al een keer in de gemeenteraad afgesproken dat ballonnen in Geldrop en Mierlo in de ban moeten. Ballonnen staan in de top tien van plastic afval. De plastic soep in de oceanen bestaat voor 80 procent uit plastic afval afkomstig van het land. De rest is rechtstreeks in zee gegooid.