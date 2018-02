Groep vrouwelijke zakkenrollers actief in Geldrop

Agenten zagen hoe het vijftal zich verdacht ophield bij de Albert Heijn en de Nettorama in het centrum van Geldrop. De vrouwen kozen een oudere vrouw die slecht ter been was uit als potentieel slachtoffer. Minderjarige meisjes uit de groep werden geïnstrueerd door de aanwezige volwassen vrouwen. De meisjes volgden het slachtoffer de winkel in, terwijl de andere vrouwen buiten de wacht hielden. In de tussentijd hielden agenten de boel in de gaten. Toen de vrouwen in een auto stapten en weg wilden rijden, greep de politie in. De vijf vrouwen werden uitgebreid gecontroleerd, maar er werd niets verdachts aangetroffen. De vrouwen zijn dan ook niet aangehouden. Het vijftal heeft zich volgens de politie eerder wel schuldig gemaakt aan zakkenrollen. De politie is op zoek naar slachtoffers van zakkenrollerij die zich nog niet hebben gemeld. In Nuenen is afgelopen week een slachtoffer gerold door twee vrouwen.