Het Keerpunt: Nieuwdenkers en tijdgeest gooiden roer in Geldrop om

Mr Frans Joseph Lodewijk van Lanschot was van 1946 tot 1974 burgemeester van Geldrop. Een naoorlogse wederopbouw-burgemeester die misschien qua bestuursstijl nog wel wat vooroorlogs was. De burgemeester was er van overtuigd dat zijn Geldrop gebaat zou zijn met een enorme bevolkingsgroei. In het kielzog van Eindhoven streefde hij rigoureuze vernieuwing van het centrum (lees: veel sloop) en een indrukwekkende hoeveelheid nieuwbouwwoningen na. Dat Geldrop daarbij bereikbaar moest zijn via de snelwegen die een ruit om Eindhoven zouden vormen was evident.