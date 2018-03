Het werd in Geldrop-Mierlo een nek aan nek race tussen CDA en DGG, De christen-democraten wonnen die

GELDROP-MIERLO - Het bleef spannend tot het allerlaatst. Wie zou de grootste worden in Geldrop-Mierlo. En dus: wie mag vandaag de onderhandelingen gaan leiden over het politieke plan voor de komende vier jaar. Het werd het CDA van lijsttrekker (en wethouder) Marc Jeucken. Die partij haalde ruim 300 stemmen meer dan DGG. Dat betekent ook dat een wethouderspost vergeven is: die gaat naar Marc Jeucken.

Wel komen DGG en CDA op hetzelfde aantal zetels uit: 5. Dat betekent voor DGG een zetel verlies en voor het CDA een zetel winst. De derde partij in Geldrop-Mierlo is nu de VVD. Die partij won een zetel en kwam uit op 4.

D66 verloor een zetel en kwam uit op 2. Net zoveel als Samen. De nieuwe partij van Miranda Verdouw. Verdouw was vier jaar geleden nog lijsttrekker van de SP. Die partij haalde toen drie zetels en Verdouw werd wethouder. Maar anderhalf jaar gelden stapte ze uit de SP en begon ze haar eigen partij.

De PvdA en de Mierlose partij DPM bleven gelijk. Richard van de Burgt blijft eenpitter voor de PvdA. De DPM komt opnieuw met drie zetels in de gemeenteraad.

Winst was er voor GroenLinks. De partij heeft nu twee zetels en gaat naar drie en bleek gisteravond over een zeer enthousiaste achterban te beschikken.

De spanning in de theaterzaal van Hofdael groeide naarmate de steeds meer uitslagen binnendruppelde. Dat was overigens laat. Onder meer softwareproblemen leidden er toe dat het zeer geinteresseerde publiek dat uit louter achterbannen bestond pas laat een beeld kreeg over het stemgedrag van de kiezers in Geldrop-Mierlo. En ook pas laat werd duidelijk hoe dicht de twee koplopers bij elkaar lagen.

Pas bij het voorlezen van de laatste twee uitslagenreeksen door burgemeester Berry Link werd duidelijk dat het CDA-achterban zich de gelukkigste van de avond kon noemen.

De opkomst in Geldrop-Mierlo was 51.08. En dat is een fractie meer dan vier jaar geleden.